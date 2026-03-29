29 марта 2026 в 03:49

Горелкина: уход за детьми и служба в армии будут засчитываться в пенсионный стаж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Периоды службы в армии, декрета и ухода за родственниками засчитываются в пенсионный стаж и дают баллы, даже если человек официально не работал, рассказала агентству «Прайм» заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина. В 2026 году один год службы или ухода за инвалидом добавляет 1,8 балла, а за второго ребенка — 3,6 балла.

Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребенком до полутора лет включаются в стаж без ограничений, — сказала Горелкина.

Она добавила, что для начисления баллов важно наличие хотя бы минимального трудового стажа, достаточно нескольких дней работы до или после этих периодов. Пенсионеры могут оформить перерасчет через Социальный фонд, а эксперты советуют заранее проверить выписку из индивидуального лицевого счета.

Ранее стало известно, чтобы получать максимальную страховую пенсию, нужно зарабатывать около 250 тыс. рублей ежемесячно. Размер пенсии по старости в России зависит от количества накопленных пенсионных баллов, или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

