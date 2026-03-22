22 марта 2026 в 08:16

Врач ответил, существует ли весеннее обострение

Врач Исаев: весеннее обострение может быть следствием сезонной чувствительности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Так называемое весеннее обострение психических расстройств уже закрепилось в массовом сознании, однако данное понятие требует более аккуратного и взвешенного отношения, рассказал врач — психиатр-нарколог Руслан Исаев. По его словам, которые приводит RT, речь идет в первую очередь о сезонной чувствительности. В частности, в отдельных случаях психика может реагировать на изменения внешней среды.

Весна — это период заметной перестройки ритмов: увеличивается продолжительность светового дня, меняется структура сна и бодрствования, возрастает уровень общей активности. Для психики, особенно уязвимой, такие изменения могут оказаться значимыми, — объяснил Исаев.

Он добавил, что в основе весеннего обострения лежит не один фактор, а их сочетание. В качестве примера Исаев привел колебания циркадных ритмов, особенности нейробиологической регуляции и изменение повседневного ритма жизни.

Ранее клинический психолог Дарья Яушева рассказала NEWS.ru о специальной технике, которая позволяет почувствовать себя счастливым в моменте. Она называется «три вопроса для хорошей жизни».

врачи
психиатры
весна
психические расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры поезда в Москве, где из-за пожара пострадали три человека
Telegram вышел из строя в отдельных регионах России
Онколог озвучил неутешительные детали о страшном диагнозе Лерчек
Три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале
Названы города на Черном море, где подскочил спрос на аренду квартир
Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых нельзя найти по их телефонам
В российском регионе произошло ДТП в стиле «Пункт назначения»
Россиянин пережил атаку БПЛА на легковушку и чуть не лишился глаза
Врач ответил, существует ли весеннее обострение
Стало известно, как ВСУ превратили мирное население Херсона в «живой щит»
«Очередные подлые преступления»: российское приграничье стало целью ВСУ
«Интересует только одно»: Азаров рассказал, чего на самом деле хотят США
Онколог раскрыл статистику выживаемости детей с острым лейкозом в России
Кара офицера ВСУ, Starlink стерли в пыль: новости СВО на утро 22 марта
Уроки танго, поддержка в суде: история любви Лерчек и Сквиччиарини
Рота ВСУ пропала при попытке форсировать Северский Донец
Названа сумма, которую получили новосибирские семьи после изъятия скота
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 марта: инфографика
Россиянам назвали сферы, в которых платят баснословные деньги
Мошенники стали использовать хитроумную схему обратного звонка
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

