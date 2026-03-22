Врач ответил, существует ли весеннее обострение Врач Исаев: весеннее обострение может быть следствием сезонной чувствительности

Так называемое весеннее обострение психических расстройств уже закрепилось в массовом сознании, однако данное понятие требует более аккуратного и взвешенного отношения, рассказал врач — психиатр-нарколог Руслан Исаев. По его словам, которые приводит RT, речь идет в первую очередь о сезонной чувствительности. В частности, в отдельных случаях психика может реагировать на изменения внешней среды.

Весна — это период заметной перестройки ритмов: увеличивается продолжительность светового дня, меняется структура сна и бодрствования, возрастает уровень общей активности. Для психики, особенно уязвимой, такие изменения могут оказаться значимыми, — объяснил Исаев.

Он добавил, что в основе весеннего обострения лежит не один фактор, а их сочетание. В качестве примера Исаев привел колебания циркадных ритмов, особенности нейробиологической регуляции и изменение повседневного ритма жизни.

