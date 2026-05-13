Россиянка сходила к косметологу и узнала о своей «смерти» Жительницу Уфы по ошибке признали мертвой после похода к косметологу

Судмедэкспертиза по ошибке признала жительницу Уфы по имени Аделина мертвой после ее заявления в полицию из-за неудачного похода к косметологу, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной жалобы послужило то, что девушка обратилась к блогеру за уколом ботокса, но получила осложнения и шрам на лице.

По словам самой Аделины, косметолог без ее согласия ввела полимолочную кислоту в область между бровями, хотя использовать препарат в этой зоне нельзя. Вскоре у девушки появились постоянные головные боли и шрам.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, однако в документах пострадавшая оказалась указана как «умершее лицо».

Как пишет канал, судмедэксперты сообщили, что проведение экспертизы займет несколько месяцев. Следователь предположил, что запись о смерти девушки появилась из-за технической ошибки. Сама Аделина заявила, что теперь сомневается не только в квалификации косметолога, которого подозревают в покупке диплома, но и в работе экспертов.

Ранее жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике. При этом врачи пытались бороться с осложнениями с помощью детского нурофена.