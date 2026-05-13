День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 19:24

Россиянка сходила к косметологу и узнала о своей «смерти»

Жительницу Уфы по ошибке признали мертвой после похода к косметологу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Судмедэкспертиза по ошибке признала жительницу Уфы по имени Аделина мертвой после ее заявления в полицию из-за неудачного похода к косметологу, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной жалобы послужило то, что девушка обратилась к блогеру за уколом ботокса, но получила осложнения и шрам на лице.

По словам самой Аделины, косметолог без ее согласия ввела полимолочную кислоту в область между бровями, хотя использовать препарат в этой зоне нельзя. Вскоре у девушки появились постоянные головные боли и шрам.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, однако в документах пострадавшая оказалась указана как «умершее лицо».

Как пишет канал, судмедэксперты сообщили, что проведение экспертизы займет несколько месяцев. Следователь предположил, что запись о смерти девушки появилась из-за технической ошибки. Сама Аделина заявила, что теперь сомневается не только в квалификации косметолога, которого подозревают в покупке диплома, но и в работе экспертов.

Ранее жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике. При этом врачи пытались бороться с осложнениями с помощью детского нурофена.

Регионы
Башкирия
Уфа
косметологи
врачебные ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в попытке бегства
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Орбан обеспокоен новым либеральным правительством
Мамаев оценил интерес «ПСЖ» к талантливому российскому футболисту
Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой
Россиянин подорвался на взрывчатке в ДНР
Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой
В Европе разглядели намек в послании Путина
Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы
Росавтодор против цемента, пекло у Измайловского кремля: что будет дальше
Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область
Стало известно, о чем Лавров беседовал с коллегой из Индии
Автоэксперт назвал эффективные способы экономии бензина
Известный радиоведущий назвал главную заслугу Молчанова на ТВ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.