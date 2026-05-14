«Две недели без еды»: в рядах ВСУ выявили проблемы со снабжением Офицер Топаз сообщил о проблемах со снабжением украинских военных на передовой

Украинские военнослужащие на передовой регулярно сообщают в радиопереговорах о нехватке продовольствия и воды, рассказал РИА Новости командир роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Топаз. Источник утверждает, что проблемы с логистикой приводят к длительному отсутствию базового обеспечения.

Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды, без еды. Им никто не приносил, логистика у них была нарушена, — отметил военный.

В отдельных случаях украинские военнослужащие были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, расходуя на это личные средства, добавил Топаз. При этом поступавшие иногда пайки, по его словам, оказывались ненадлежащего качества или с истекшим сроком годности.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что украинское командование вынуждено отправлять авиатехников на штурмовые позиции под Харьковом из-за острой нехватки личного состава для комплектации подразделений. По его словам, потери ВСУ очень серьезны, и это уже не первый случай, когда специалистов не по профилю бросают в бой.