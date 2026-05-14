День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 03:58

«Две недели без еды»: в рядах ВСУ выявили проблемы со снабжением

Офицер Топаз сообщил о проблемах со снабжением украинских военных на передовой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие на передовой регулярно сообщают в радиопереговорах о нехватке продовольствия и воды, рассказал РИА Новости командир роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Топаз. Источник утверждает, что проблемы с логистикой приводят к длительному отсутствию базового обеспечения.

Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды, без еды. Им никто не приносил, логистика у них была нарушена, — отметил военный.

В отдельных случаях украинские военнослужащие были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами, расходуя на это личные средства, добавил Топаз. При этом поступавшие иногда пайки, по его словам, оказывались ненадлежащего качества или с истекшим сроком годности.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что украинское командование вынуждено отправлять авиатехников на штурмовые позиции под Харьковом из-за острой нехватки личного состава для комплектации подразделений. По его словам, потери ВСУ очень серьезны, и это уже не первый случай, когда специалистов не по профилю бросают в бой.

Регионы
ВСУ
СВО
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ учили в введении неизвестных препаратов военнопленным
Психолог раскрыла, кому соцсети вредят сильнее всего
$700 млрд на ветер. Зеленский доигрался: когда Украину оставят без денег
«Две недели без еды»: в рядах ВСУ выявили проблемы со снабжением
В Минпросвещения озвучили, кто может поступить в вуз без вступительных
Россияне еще три раза будут работать неполную неделю
Израиль рассматривает предложения о роспуске парламента
«Испанский стыд»: Каллас опозорилась после нелепого ответа Путину
Мракобесы у власти: Украиной управляют колдуны и тарологи
Раскрыто, какое наказание грозит бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды
«Мы стараемся»: США увидели свет в конце туннеля в переговорах с Ираном
Российский Ил-20 над Балтикой напугал ВС Польши
«Бандеризация» по полной: как Польша и Украина сожрут друг друга
«Если что-то случится»: Трамп оставил вице-президенту письмо
В США выбрали главу Федеральной резервной системы
Полиция проверяет инцидент с избиением 12-летнего мальчика жителем Урала
Раскрыто, зачем ведущий Молчанов ездил в Израиль перед смертью
Бензин по талонам, свет по карточкам: Европа в панике — топливо на исходе
Звезде «Не родись красивой» стало плохо во время спектакля в театре Пушкина
Российский голкипер Сафонов завоевал новый трофей в составе ПСЖ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.