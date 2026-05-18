День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:00

Беру слоеное тесто и сыр — через 15 минут сырные палочки готовы: хрустят лучше крекеров и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт моментальной закуски для тех, кто любит хрустящие сырные угощения, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой раскатки — просто нарезал тесто на полоски, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые сырные палочки с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей, тающей серединой.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 150 г твердого сыра, 1 яйцо, по желанию — кунжут или паприка.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте. Нарежьте на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–12 см. Сыр натрите на крупной терке. Каждую полоску смажьте взбитым яйцом, посыпьте сыром и кунжутом. Скрутите полоску в спираль или перекрутите, формируя палочку. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти сырные палочки. Даже остывшими они остались вкусными. Кстати, вместо кунжута или паприки можно взять тмин — вкус будет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
Семья и жизнь
Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак
Натираю сыр на терке и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные
Общество
Натираю сыр на терке и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные
Смешиваю кефир, муку и сахар — через 10 минут блинчики-сеточка: ажурнее и пышнее, чем на дрожжах
Общество
Смешиваю кефир, муку и сахар — через 10 минут блинчики-сеточка: ажурнее и пышнее, чем на дрожжах
рецепты
сыры
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.