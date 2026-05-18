Беру слоеное тесто и сыр — через 15 минут сырные палочки готовы: хрустят лучше крекеров и тают во рту

Беру слоеное тесто и сыр — через 15 минут сырные палочки готовы: хрустят лучше крекеров и тают во рту

Это гениально простой рецепт моментальной закуски для тех, кто любит хрустящие сырные угощения, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой раскатки — просто нарезал тесто на полоски, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые сырные палочки с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей, тающей серединой.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 150 г твердого сыра, 1 яйцо, по желанию — кунжут или паприка.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте. Нарежьте на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–12 см. Сыр натрите на крупной терке. Каждую полоску смажьте взбитым яйцом, посыпьте сыром и кунжутом. Скрутите полоску в спираль или перекрутите, формируя палочку. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти сырные палочки. Даже остывшими они остались вкусными. Кстати, вместо кунжута или паприки можно взять тмин — вкус будет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.