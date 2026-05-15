Натираю сыр на терке и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные

Натираю сыр на терке и сразу закручиваю — сырные вертушки на завтрак. Мягкие, слоеные и очень вкусные

Это гениально простой рецепт быстрой выпечки для тех, кто любит хрустящие сырные рулетики, но не хочет возиться с дрожжевым тестом и долгой раскаткой. Никакого замеса — просто натер масло и сыр, завернул в лаваш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие вертушки с золотистой корочкой и невероятно нежной, тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматного сливочного масла.

Лаваш становится хрустящим, как свежая слойка, а сыр плавится внутри и дарит приятную тянущуюся текстуру. Масло придает мягкость и насыщенный сливочный вкус. Идеальны для завтрака с чашкой чая, для перекуса или как замена хлебу к супу. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 150 г твердого сыра, 100 г сливочного масла (мягкого), пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте сыр, зелень, соль и перец.

Лаваш смажьте мягким сливочным маслом. Равномерно посыпьте сырной смесью. Плотно сверните рулет, затем нарежьте на кусочки шириной 2–3 см. Разогрейте сковороду без масла. Выложите вертушки срезом вниз. Обжаривайте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти сырные вертушки. Даже остывшими они остались вкусными — не стали резиновыми, как это иногда бывает с выпечкой из лаваша. Кстати, вместо укропа можно взять зеленый лук или петрушку — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!