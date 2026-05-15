День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:00

Беру творог, варенье, стакан муки — и вместо сырников подаю на завтрак и полдник мягчайший кекс

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мягкий и ароматный творожный кекс — это идеальная выпечка для завтраков и полдников. Нежный, влажный, он прекрасно сочетается с чаем, кофе и молоком. Готовится просто, а получается как из кондитерской.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 2 яйца, стакан муки, 0,5 стакана варенья (любого), 50 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, растопленное масло и варенье, перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите густое тесто. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто, разровняйте.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до сухой зубочистки. Дайте кексу остыть в форме 10 минут, затем выньте и полностью остудите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после нескольких раз приготовления этого кекса убедилась, что творог лучше брать в брикете, а не рассыпчатый. Тогда кекс приобретает влажную структуру и не крошится.

Ранее стало известно, как приготовить королевскую ватрушку из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука.

Проверено редакцией
Читайте также
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
Общество
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Общество
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Семья и жизнь
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой
Общество
Вкуснейшая заготовка в морозилку — лепешки без дрожжей, на кефире, с хрустящей корочкой
Выливаю 2 яйца на сковороду — и через 4 минуты подаю на завтрак вместо блинов яичные конвертики
Общество
Выливаю 2 яйца на сковороду — и через 4 минуты подаю на завтрак вместо блинов яичные конвертики
Общество
рецепты
завтраки
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.