Беру творог, варенье, стакан муки — и вместо сырников подаю на завтрак и полдник мягчайший кекс

Беру творог, варенье, стакан муки — и вместо сырников подаю на завтрак и полдник мягчайший кекс

Мягкий и ароматный творожный кекс — это идеальная выпечка для завтраков и полдников. Нежный, влажный, он прекрасно сочетается с чаем, кофе и молоком. Готовится просто, а получается как из кондитерской.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 2 яйца, стакан муки, 0,5 стакана варенья (любого), 50 г сливочного масла (растопленного), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, растопленное масло и варенье, перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите густое тесто. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто, разровняйте.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до сухой зубочистки. Дайте кексу остыть в форме 10 минут, затем выньте и полностью остудите.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после нескольких раз приготовления этого кекса убедилась, что творог лучше брать в брикете, а не рассыпчатый. Тогда кекс приобретает влажную структуру и не крошится.

Ранее стало известно, как приготовить королевскую ватрушку из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука.