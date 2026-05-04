Королевская ватрушка из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука: простой понятный рецепт

Королевская ватрушка с творогом из трех ингредиентов — это нежный рассыпчатый десерт, который готовится проще простого. Сочная творожная начинка и слои из крошки теста — идеальное сочетание текстур.

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 150 г муки, сахар по вкусу (3-4 ст. л. в творог и 2 ст. л. в крошку), щепотка соли. Отделите белки от желтков. Белки смешайте с творогом, сахаром и солью, взбейте блендером до однородной массы. Желтки разотрите с мукой и сахаром в крошку.

Форму для запекания застелите пергаментом. На дно высыпьте половину крошки, разровняйте. Сверху выложите творожную массу. Посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Полностью остудите в форме.

