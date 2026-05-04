День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 20:45

Королевская ватрушка из трех ингредиентов — только творог, яйца и мука: простой понятный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Королевская ватрушка с творогом из трех ингредиентов — это нежный рассыпчатый десерт, который готовится проще простого. Сочная творожная начинка и слои из крошки теста — идеальное сочетание текстур.

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 150 г муки, сахар по вкусу (3-4 ст. л. в творог и 2 ст. л. в крошку), щепотка соли. Отделите белки от желтков. Белки смешайте с творогом, сахаром и солью, взбейте блендером до однородной массы. Желтки разотрите с мукой и сахаром в крошку.

Форму для запекания застелите пергаментом. На дно высыпьте половину крошки, разровняйте. Сверху выложите творожную массу. Посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Полностью остудите в форме.

Ранее стало известно, как приготовить белковый рулет с яблоками по мотивам пирожного «Анна Павлова».

Проверено редакцией
Читайте также
«Бессмертный полк — 2026»: где пройдет шествие, как принять участие
Общество
«Бессмертный полк — 2026»: где пройдет шествие, как принять участие
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Общество
Добавляю 3 ложки манки к брикету творога и подаю румяные палочки на завтрак: мука не нужна
Магия одной ложки: вот как приготовить пышные кексы с жидкой начинкой за 7 минут
Общество
Магия одной ложки: вот как приготовить пышные кексы с жидкой начинкой за 7 минут
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
Общество
Перетираю творог с яйцом и мукой — через 25 минут печенье «Пышка»: рассыпчатое, домашнее, как у бабушки
Общество
рецепты
выпечка
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.