Палочки с ветчиной и сыром в духовке — готовлю на кефирном тесте, получаются нежнее и сочнее магазинных слоек

Палочки с ветчиной и сыром в духовке — это та самая выпечка, которая исчезает со стола быстрее всего. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытную и вкусную выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом и долгой раскаткой. Никаких дрожжей — просто замесил, раскатал, нарезал полоски и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие палочки с золотистой корочкой и невероятно нежной тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматной ветчины внутри. Тесто на кефире получается мягким и эластичным, а сыр делает структуру пластичной и сочной. Они намного вкуснее и быстрее магазинных слоек с колбасой. Идеальны к супу вместо хлеба, для перекуса на работе или как горячая закуска к пиву.

Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира (2,5%), 2 яйца, 120 г твердого сыра, 100 г ветчины, 380 г муки, 10 г разрыхлителя, соль по вкусу. В миске смешайте кефир, яйца и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте и оставьте на 15–20 минут. Ветчину и сыр нарежьте длинными брусочками.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5–0,7 см, нарежьте на прямоугольники (около 5х10 см). На каждый прямоугольник выложите брусочек ветчины и сыра. Сверните трубочкой, защипните края. Выложите на противень с пергаментом швом вниз. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом или сыром. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

