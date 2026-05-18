Зеленского уличили в подстрекательстве к продолжению конфликта Песков счел подстрекательством слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.

Мы не думаем, что подобное заявления заслуживает каких-то комментариев. Белоруссия, да, это наш союзник. Мы имеем союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство. Поэтому подобное заявление — ничто иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности, — отметил он.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов допустил, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии о якобы атаках с ее территории связаны с попыткой отвлечь внимание общественности от громкого коррупционного скандала. Речь идет о деле экс-главы офиса главы государства Андрея Ермака, который обвиняется в отмывании денег.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.