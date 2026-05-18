День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:31

Зеленского уличили в подстрекательстве к продолжению конфликта

Песков счел подстрекательством слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.

Мы не думаем, что подобное заявления заслуживает каких-то комментариев. Белоруссия, да, это наш союзник. Мы имеем союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство. Поэтому подобное заявление — ничто иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности, — отметил он.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов допустил, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии о якобы атаках с ее территории связаны с попыткой отвлечь внимание общественности от громкого коррупционного скандала. Речь идет о деле экс-главы офиса главы государства Андрея Ермака, который обвиняется в отмывании денег.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Власть
Дмитрий Песков
Белоруссия
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС забили тревогу из-за обострения проблемы с кадровым дефицитом в ВСУ
«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.