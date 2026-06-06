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06 июня 2026 в 09:15

Забудьте про духовку: быстрая запеканка из кабачков на сковороде — понадобятся цукини, яйца и томаты

Фото: D-NEWS.ru
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Быстрая запеканка из кабачков — это блюдо для тех, кто хочет сытно и вкусно поужинать без лишней возни с духовкой. Нежные кабачки в яичной заливке с помидорами и сыром получаются на удивление мягкими и ароматными.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 2 помидора, 3 яйца, 100 мл сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: кабачки нарежьте небольшими брусочками или четвертинками колец, посолите, оставьте на 15 минут, затем слейте сок и обсушите бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте кабачки до легкого золотистого цвета (5–7 минут).

В миске взбейте яйца со сметаной, солью, перцем, паприкой и чесноком. Залейте кабачки яичной смесью, убавьте огонь и готовьте 10–12 минут. Когда заливка схватится, выложите сверху помидоры и посыпьте тертым сыром. Готовьте еще 2 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такую запеканку. Оказалось, что это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накормить семью. Для большего аромата можно добавить в яичную смесь мелко рубленный укроп.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-французски — без жарки, с запеченной корочкой.

Проверено редакцией
Общество
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кабачки
запеканки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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