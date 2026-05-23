Болтунья с помидорами: сухие яйца и водянистые томаты оставьте в прошлом

Яичница-болтунья с помидорами в нежном соусе — это блюдо, в котором яйца получаются мягкими, кремовыми, не сухими и не крошатся. Секрет в добавлении уксуса, правильной температуре и соусе из помидоров.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4 яйца, 2 помидора, 1 ч. л. уксуса (9%), 0,5 ч. л. крахмала, 0,5 стакана воды, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить

Яйца разбейте в миску, добавьте уксус и щепотку соли, взбейте вилкой до появления пузырьков. Помидоры залейте кипятком, снимите кожуру, нарежьте крупными кусками. На сковороде разогрейте масло, убавьте огонь ниже среднего. Влейте яйца, перемешивайте от края к центру. Когда яйца схватятся в мягкие комки, выложите их на тарелку (не дожаривая).

В ту же сковороду выложите помидоры, сразу посолите, чтобы они дали сок. Смешайте воду с крахмалом, влейте к помидорам, перемешайте. Когда соус загустеет, верните яйца в сковороду, прогрейте 1 минуту.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. По ее наблюдениям, чтобы блюдо получилось еще более нежным, яйца не нужно разбивать на мелкие кусочки, достаточно пары движений лопаткой.

