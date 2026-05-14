14 мая 2026 в 10:30

Смешала брынзу с йогуртом и мукой — и на сковороду через 20 минут: лепешка-минутка к чаю, сочнее и быстрее дрожжевой

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой способ приготовления сырной лепешки для тех, кто любит хачапури, но не хочет возиться с тестом, раскаткой и лепкой. Никакой возни — просто смешал все ингредиенты в миске, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышная, румяная лепешка с хрустящей золотистой корочкой и нежнейшей, влажной мякотью внутри, с пикантными вкраплениями соленой брынзы. Йогурт делает тесто мягким и воздушным, а сода придает пышность. По вкусу она напоминает классический хачапури, но готовится в разы проще и быстрее.

Такая лепешка идеальна для завтрака с чашкой кофе, для перекуса на работе или вместо хлеба к супу. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Даже дети, которые не едят сыр, уплетают ее за обе щеки.

Для приготовления вам понадобится: 250 г натурального йогурта, яйцо, 200 г брынзы, 1/2 ч. ложки соды, 180 г муки, соль по вкусу, масло для смазывания формы. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Брынзу разомните вилкой в миске.

Добавьте йогурт, яйцо, соду и соль. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто ложкой до однородности (оно будет густым). Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте лепешке остыть в форме 5 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплой или полностью остывшей.

Проверено редакцией
лепешки
рецепты
кулинария
брынза
Мария Левицкая
