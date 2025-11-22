Названа причина ареста бывшего президента Бразилии

Полиция арестовала бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, поскольку политик нарушил условия использования электронного браслета, сообщает новостной портал G1. Нарушение произошло в тот момент, когда проходила акция, объявленная сыном Болсонару Флавиу, и существовал высокий риск его побега.

Бывший президент Жаир Болсонару нарушил условия использования электронного браслета для ног, был высокий риск побега во время акции, объявленной его сыном Флавиу Болсонару, — говорится в публикации.

Источник также отметил, что недалеко от дома, где находился Болсонару, расположено здание посольства США. Данный фактор также указывает на то, что экс-глава государства мог попытаться сбежать.

Полиция арестовала Болсонару в субботу, 22 ноября. Он находился под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции. Политика, занимавшего пост президента с 2019 по 2022 год, приговорили к 27 годам тюремного заключения по обвинению в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года.