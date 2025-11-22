Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот Депутат Говырин: до 1 декабря нужно подать заявления для сохранения выплат

Гражданам России необходимо своевременно подать заявления для сохранения социальных выплат и пенсионных накоплений в 2026 году, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с RT. Он добавил, что сделать все нужно до 1 декабря. По словам члена ГД, лица, формирующие накопительную часть пенсии через Социальный фонд России, могут ежегодно выбирать место хранения средств — в СФР или негосударственном пенсионном фонде. Для этого требуется подать соответствующее заявление о переходе через портал «Госуслуги» или в клиентской службе фонда.

До 1 декабря в России нужно успеть подать несколько видов заявлений, от которых зависит сохранение или изменение ряда выплат и льгот в следующем году. Главное из них связано с пенсионными накоплениями, — указал парламентарий.

Отдельно депутат акцентировал внимание на необходимости заблаговременного продления единого пособия для детей и беременных женщин, если срок его действия истекает в декабре. Проверить дату окончания выплат можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для продления пособия потребуется предоставить документы, подтверждающие семейные доходы и сведения о трудовой занятости.

Ранее председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила за списание ипотечных кредитов российским семьям после рождения третьего и последующих детей. По мнению парламентария, такая мера способствовала бы значительному увеличению количества многодетных семей в стране.