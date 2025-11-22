Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:12

Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот

Депутат Говырин: до 1 декабря нужно подать заявления для сохранения выплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гражданам России необходимо своевременно подать заявления для сохранения социальных выплат и пенсионных накоплений в 2026 году, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с RT. Он добавил, что сделать все нужно до 1 декабря. По словам члена ГД, лица, формирующие накопительную часть пенсии через Социальный фонд России, могут ежегодно выбирать место хранения средств — в СФР или негосударственном пенсионном фонде. Для этого требуется подать соответствующее заявление о переходе через портал «Госуслуги» или в клиентской службе фонда.

До 1 декабря в России нужно успеть подать несколько видов заявлений, от которых зависит сохранение или изменение ряда выплат и льгот в следующем году. Главное из них связано с пенсионными накоплениями, — указал парламентарий.

Отдельно депутат акцентировал внимание на необходимости заблаговременного продления единого пособия для детей и беременных женщин, если срок его действия истекает в декабре. Проверить дату окончания выплат можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для продления пособия потребуется предоставить документы, подтверждающие семейные доходы и сведения о трудовой занятости.

Ранее председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила за списание ипотечных кредитов российским семьям после рождения третьего и последующих детей. По мнению парламентария, такая мера способствовала бы значительному увеличению количества многодетных семей в стране.

общество
выплаты
льготы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вы это представляете?»: SHAMAN и Мизулина высказались о смене фамилии
Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове
Названа причина ареста бывшего президента Бразилии
«Спартак» забил первый российский гол в сезоне РПЛ
Две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись
Ни денег, ни квартиры. Возврат жилья «жертвам мошенников»: новый поворот
Уровень популярности правительства Мерца установил антирекорд в ФРГ
Европейские лидеры ответили на план США по Украине своим проектом
Лидеры ЕС увидели в плане Трампа основу для урегулирования конфликта
Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением
Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот
Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики»
Умер сооснователь группы DZIDZIO
Румыния экстренно направила истребители к границе с Украиной
Раскрыт полный список упомянутых в документах Эпштейна знаменитостей
Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает
В Якутии объяснили приостановку выплат участникам СВО
Аналитик назвал причину сдержанности Москвы после удара ATACMS по Воронежу
Под Воронежем подорвали боевые блоки от сбитых ракет ВСУ
Московский трамвай на полной скорости переехал пешеходов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.