Экс-тренер «Зенита» раскрыл козыри «Локомотива» перед очным матчем в РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» подходят к очному матчу 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в хорошем настроении, заявил NEWS.ru экс-тренер команды из Санкт-Петербурга Борис Раппопорт. По его мнению, по подбору футболистов коллектив Сергея Семака выглядит фаворитом, однако у «железнодорожников» есть свои козыри.

Должна быть интересная игра. Я думаю, что по подбору футболистов, по качеству и классу игроков «Зенит» все-таки посильнее, но у «Локомотива» тоже есть свои козыри. Они очень молодая и, самое главное, очень быстрая команда. Причем состав «Локомотива» уже стал достаточно сбалансированным, поэтому я думаю, что будет упорная игра. Предсказать результат сложно. Я думаю, учитывая, что «Зенит» играет дома, у них больше шансов на победу, — сказал Раппопорт.

«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ с 27 очками. У «Зенита» на данный момент четвертая позиция с 26 баллами. Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге в 20:15 мск.

