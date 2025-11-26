День матери
26 ноября 2025 в 13:15

Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей

51-летний Нигматуллин женился на 23-летней телеведущей Сынче

Руслан Нигматуллин Руслан Нигматуллин Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что сыграл свадьбу. Избранницей экс-голкипера стала 23-летняя Эвелина Сынча, которая моложе спортсмена на 28 лет.

И во вторник бывают большие праздники, — гласит подпись к свадебной фотографии Нигматуллина.

Известно, что Сынча является телеведущей и моделью. В марте 2025 года Нигматуллин сделал девушке предложение, а позже они заявили, что церемония бракосочетания состоится в ноябре.

Ранее Нигматуллин рассказал, что потерял около 200 млн рублей после развода с женой Еленой. Он объяснил, что у них не было брачного соглашения, а только словесные договоренности.

Нигматуллин сообщил, что во время развода супруги договорились продать одну общую квартиру в России, при этом деньги от продажи имущества — около 120 млн рублей — достались бы Нигматуллину. Елена, в свою очередь, оставила бы себе жилье в Майами. В итоге супруга экс-футболиста не отдала деньги за проданную недвижимость и оставила себе жилье в США.

футбол
Руслан Нигматуллин
российские спортсмены
свадьбы
