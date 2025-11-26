День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:15

«Рояль в кустах»: Ушаков рассказал о сюрпризе на переговорах в Абу-Даби

Ушаков: американский представитель на переговорах в Абу-Даби стал сюрпризом

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
На переговорах российских и американских представителей в Абу-Даби появился «рояль в кустах», заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, на встрече неожиданно присутствовал занимающийся украинским досье министр армии Даниел Дрисколл, который недавно стал спецпредставителем по Украине вместо Кита Келлога.

В ходе этой встречи оказался и рояль в кустах. Это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу как с украинскими представителями, <...> и также встретился и с нашими представителями совершенно неожиданно, — подчеркнул Ушаков.

Переговоры в Абу-Даби были посвящены обновленному мирному плану США. Среди участников были представители спецслужб России и Украины. Обсуждались разные вопросы, в том числе обмен пленными. Украинская делегация во главе с Кириллом Будановым находилась в Абу-Даби параллельно и контактировала с обеими сторонами.

Ранее Ушаков заявил, что российско-американские отношения выстраиваются тяжело, в том числе через телефонные контакты. Дипломат также подчеркнул, что утечки предполагаемых стенограмм переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом направлены на срыв нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.

