В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине Daily Express: в случае победы России на Украине НАТО грозит распад

Поражение Украины в конфликте может привести к распаду НАТО, заявил Daily Express эксперт, подполковник в отставке Стюарт Кроуфорд. По его мнению, прибалтийские государства в этом случае начнут сомневаться в надежности гарантий Альянса.

Он также написал, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Европы подрывает доверие к Вашингтону как к союзнику. В статье отмечается, что глава Белого дома предположительно готов пойти на любые уступки ради достижения мирного соглашения по Украине, из-за чего Европа перестала уверенно рассчитывать на автоматическую помощь США. Аналитик подчеркнул, что это создает условия для усиления позиций России, которая в будущем может стать ведущей военной и политической силой в Европе.

Ранее Трамп заявил, что украинское руководство не выразило «никакой благодарности» за все усилия, которые предпринял Вашингтон в деле окончания конфликта. Лидер США напомнил Киеву, что Соединенные Штаты продолжают продавать оружие странам НАТО для его дальнейшего распространения на Украине, несмотря на отсутствие благодарности. Он также обратил внимание, что европейские страны при этом продолжают закупать нефть у России.