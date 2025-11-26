День матери
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете

Доцент Щербаченко: шаблонные отзывы на маркетплейсах могут быть фальшивыми

Шаблонные отзывы на маркетплейсах могут оказаться недостоверными, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, необходимо делать акцент на визуальных комментариях, которые демонстрируют реальный товар, его размеры, цвет и качество материала.

Для избежания покупки поддельного товара в интернете в первую очередь следует остерегаться фальшивых отзывов. Шаблонные восторженные тексты без конкретики, множество комментариев за короткий промежуток времени, отзывы, не относящиеся к товару, могут сбить с толку. Фотографии и видео в отзывах — это важно. Визуальные комментарии показывают реальный товар. Перед покупкой тщательно проверьте характеристики товара, такие как мощность, объем, размеры, материал и другие параметры, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим требованиям, — поделился Щербаченко.

Он также подчеркнул важность определения бюджета на покупку, чтобы исключить неподходящие варианты и ускорить процесс выбора, учитывая другие факторы. Эксперт порекомендовал сравнивать цены в различных магазинах как офлайн, так и онлайн, чтобы понять, является ли стоимость на маркетплейсе адекватной. Он пояснил, что слишком низкая цена может вызвать подозрения.

Кроме того, необходимо выполнить детальный анализ карточки товара или самого места приобретения. Продавец — ваш главный партнер по сделке. Магазины с долгой историей, как правило, более надежны. Если продавец торговал чехлами для телефонов, а теперь внезапно продает дорогие блендеры, это может быть сигналом задуматься, — добавил Щербаченко.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенников, при помощи которой злоумышленники похищают деньги, используя доставку с маркетплейсов. Кроме того, они взламывают аккаунты на «Госуслугах», чтобы получить доступ к личным данным: для этого им нужен код из СМС.

