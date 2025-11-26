Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц, сообщила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости. Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

С 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, — сказала Косихина.

По ее словам, реализация нового закона позволит увеличить заработную плату низкооплачиваемых сотрудников. Косихина подчеркнула, что это улучшит их доходы и повысит уровень жизни.

Ранее Гострудинспекция Башкирии сообщила, что с 2026 года МРОТ в регионе составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего показателя. Рост обусловлен применением районного коэффициента в 15% к федеральному МРОТ.

До этого юрист Александр Хаминский разъяснил, что с 1 сентября 2025 года Трудовой кодекс обязывает работодателей детально прописывать в документах условия выплаты 13-й зарплаты и других премий. По словам эксперта, эта выплата остается добровольной, но при выполнении сотрудником условий должна начисляться даже при увольнении.