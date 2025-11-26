День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:53

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц, сообщила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости. Изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

С 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, — сказала Косихина.

По ее словам, реализация нового закона позволит увеличить заработную плату низкооплачиваемых сотрудников. Косихина подчеркнула, что это улучшит их доходы и повысит уровень жизни.

Ранее Гострудинспекция Башкирии сообщила, что с 2026 года МРОТ в регионе составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего показателя. Рост обусловлен применением районного коэффициента в 15% к федеральному МРОТ.

До этого юрист Александр Хаминский разъяснил, что с 1 сентября 2025 года Трудовой кодекс обязывает работодателей детально прописывать в документах условия выплаты 13-й зарплаты и других премий. По словам эксперта, эта выплата остается добровольной, но при выполнении сотрудником условий должна начисляться даже при увольнении.

МРОТ
Совет Федерации
законы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоколад с «сюрпризом» чуть не довел школьницу до больничной койки
Политолог объяснил резкую смену риторики Штайнмайера в адрес России
Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах из-за перенесенной инфекции
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.