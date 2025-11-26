Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке

Кемеровская область предоставила коммунальным службам Горловки материалы и необходимую технику, рассказала Readovka.news военный корреспондент Изабелла Либерман. Сейчас город восстанавливают после обстрелов.

Сообщается, что город был сильно поврежден, из-за чего количество работы для сотрудников увеличилось. В управляющей компании Горловки работают около 600 человек, среди коммунальщиков есть бойцы СВО, вернувшиеся после ранения.

Ранее сообщалось, что в Погарском районе Брянской области сотрудники местного водоканала подверглись атаке украинского беспилотника. Инцидент произошел во время ремонтных работ на водопроводных сетях, в результате обстрела пострадали двое работников коммунальной службы — их госпитализировали.