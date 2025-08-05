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05 августа 2025 в 14:06

ВСУ атаковали работников водоканала в российском регионе

Богомаз: двое работников водоканала ранены при атаке дрона в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Погарском районе Брянской области сотрудники местного водоканала подверглись атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во время ремонтных работ на водопроводных сетях.

Целенаправленный удар нанесен по бригаде работников МУП «Водоканал» Погарского района, которая проводила ремонтные работы на водопроводных сетях, чтобы обеспечить жителей поселка водой, — написал глава региона.

По его словам, атака произошла в приграничном селе Сопычи. В результате обстрела пострадали двое работников коммунальной службы. Они были доставлены в больницу, где получили необходимую помощь. Богомаз пожелал сотрудникам водоканала скорейшего выздоровления.

Ранее силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Так, в Иловлинском районе из-за падения обломков повредился высоковольтный провод. Во Фроловском районе невзорвавшийся дрон упал на железнодорожные пути — пришлось временно приостановить движение поездов. В нескольких селах выбило стекла и загорелась трава. Обошлось без пострадавших.

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
беспилотники
ВСУ
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