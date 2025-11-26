День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:37

В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине

Рябков: Россия фиксирует атаки на саму идею выхода на договоренности по Украине

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия фиксирует множество информационных атак на саму идею выхода на договоренности по Украине, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, сейчас можно увидеть «много грязных попыток» помешать нормальному диалогу РФ и США.

Происходит, особенно в ряде западноевропейских стран, <...> лихорадочная активность с целью не допустить выхода на договоренности. Они полностью саморазоблачились как главные противники любых договоренностей, — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков выразил мнение, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном находится лишь на начальной фазе. Дипломат подчеркнул, что положительный исход данной работы пока не может считаться гарантированным. В то же время он напомнил, что США продолжают поставлять Украине вооружение и разведывательные данные.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирный план Вашингтона по Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби. По словам представителя Кремля, детали документа пока вообще ни с кем не обговаривались.

Россия
Украина
переговоры
Сергей Рябков
