Рябков оценил состояние российско-американских отношений

Процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами находится лишь на начальной фазе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что положительный исход данной работы пока не может считаться гарантированным, передает ТАСС.

Наши взаимоотношения с США все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации и общий успех данного процесса не гарантирован, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД заявлял, что страны Запада совершают стратегическую ошибку, отвергая решимость России защищать свои интересы. По его словам, попытки добиться поражения Москвы изначально обречены, так как ядерную державу невозможно победить стратегически.

Также Рябков отмечал, что экономические отношения России и США находятся на уровне, «близком к замерзающему». По его словам, ситуацию точнее всего отражает название романа Натана Дубовицкого «Околоноля».

Прежде депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние экономики страны.