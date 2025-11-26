Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине

Российская Федерация готова приветствовать поиск Вашингтоном разумных решений по урегулированию украинского конфликта, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что никакие уступки или отказ от фундаментальных подходов Москвы совершенно невозможны, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что различные версии возможных планов по урегулированию являются предметом для обсуждения. Однако он со всей определенностью заявил, что ключевые принципы российской позиции, в том числе в контексте специальной военной операции, не подлежат пересмотру.

Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи, — сказал Рябков.

Ранее Рябков выразил мнение, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном находится лишь на начальной фазе. Дипломат подчеркнул, что положительный исход данной работы пока не может считаться гарантированным. В то же время он напомнил, что США продолжают поставлять Украине вооружение и разведывательные данные.