Управление здоровьем: нейросеть помогает или вредит?

Сегодня активно развиваются возможности мгновенной самодиагностики через поисковые системы, а также через искусственный интеллект со стабильным его развитием и постепенной интеграцией в нашу бытовую жизнь. На сегодняшний день уже практически 7% всех ежедневных запросов в интернете связаны с медициной и здоровьем. Об этом свидетельствуют маркетинговые оценки агентства MEDSTEG.

Исследования 2024 года показали, что пользователи стали значительно больше доверять нейрочатам, чем стандартным поисковым системам, благодаря привычному человеку дружелюбному стилю общения и интерактивности. Оперативный поиск информации в том числе помогает справиться с тревогой, создать ощущение контроля над ситуацией и сделать первый шаг к информированности и началу лечения. При этом риски такой стратегии существуют и состоят в том, что результат напрямую зависит от качества вводимых данных и может содержать ошибки, к тому же люди не понимают алгоритмов обучения ИИ, внутренние процессы неясны, и зачастую сложно отследить логику постановки диагноза со стороны ИИ. Поэтому после так называемой консультации чат-бот все же рекомендует обратиться к настоящему врачу.

Однако баланс все же был найден: нейросети внедряются повсеместно, но исключительно в качестве вспомогательного инструмента в сфере здравоохранения. До 2030 года по Указу президента РФ реализуется «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта», которая призвана повысить уровень медицинских услуг и увеличить продолжительность и качество жизни людей. Теперь получить персонифицированную, быструю и, главное, наиболее достоверную информацию пользователи могут, например, на сайтах медицинских центров и аптечных сервисов, которые совершенствуются в соответствии с поддержанными на государственном уровне трендами и практиками.

Искусственный интеллект видоизменяет не только технологии, но и привычные сценарии покупок. Фармацевтика является отраслью, где удобство и скорость крайне важны, а значит, цифровые инструменты должны работать максимально безошибочно. Нейросеть в современном обществе уже стала «элементом заботы» о покупателе, она помогает сделать онлайн-сервисы аптек удобнее, функциональнее и комфортнее, в том числе благодаря интеллектуальному поиску и принципам персонализированного маркетинга.

В качестве примера можно рассмотреть маркетплейс здоровья «Здравсити», в котором поисковая строка научилась «понимать» пользователя. Алгоритмы умеют обрабатывать естественный язык: запросы с опечатками, неправильной раскладкой клавиатуры, синонимами, а также симптомами. Подсказки появляются еще до того, как пользователь допечатает слово в запросе — таким образом ИИ делает прогноз, обрабатывая более 10 млн запросов каждый день.

Еще один важный элемент, который интегрирован для удобства потребителей, — автоматическое ранжирование. То есть система сама анализирует, на какие товары кликают наиболее часто, что добавляют в корзину, а что в итоге приобретают. Сбор таких данных позволяет «поднимать» в поисковой выдаче позиции, которые наиболее вероятно окажутся полезными и востребованными.

Не менее значимо искусственный интеллект меняет сегмент маркетинга. Если раньше компании полагались на массовые рассылки в надежде, что часть аудитории откликнется, то на сегодняшний день машинное обучение помогает перейти к персонализированным коммуникациям, когда предложения формируются с учетом конкретных интересов каждого пользователя.

Алгоритмы на сайте «Здравсити» автоматически анализируют историю просмотров и покупок, после чего формируют индивидуальные рекомендации определенных позиций в блоках «Подобрано для вас» и точечные рекомендации в e-mail-рассылках. Параллельно с этим автоматизированные сценарии напоминают о забытых пользователем в корзине товарах и других действиях, которые человек, возможно, собирался сделать, но не успел или не завершил. Все эти процессы работают незаметно для аудитории, почти «за кадром», что удобно для обеих сторон, и именно такие технологии делают сервисы понятными, функциональными и удобными.

В качестве еще одной особенности по праву можно выделить необычные предложения маркетплейса с использованием телемедицинских сервисов. В них ИИ аналогичным образом задействован. Искусственный интеллект подсказывает пользователю нужные категории услуг, подбирает разделы и направляет к необходимому специалисту. По сути, нейросеть работает в качестве умного навигатора и ассистента, который ускоряет путь, но не заменяет реального специалиста, то есть конечным этапом цепочки остается посещение врача.

В действующем законодательстве Российской Федерации закреплено, что постановка диагноза не может осуществляться исключительно в ходе телемедицинских консультаций. Однако они помогают сделать первый прием более удобным для пользователя и эффективным для совокупного процесса обращения к специалисту и лечения в целом. Консультирующий врач предполагает диагноз и рекомендует необходимые анализы, а также информирует о важных подготовительных мероприятиях. Назначать препараты в телемедицине также запрещено, однако специалисты могут сопровождать пациента и разъяснять моменты, связанные, например, с побочными явлениями и другими нюансами терапии.

«Внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение и фармацевтику открывает огромные возможности, но требует взвешенного подхода. Именно сочетание цифровых инструментов с компетенцией медиков способно обеспечить пациентам по-настоящему качественную и безопасную помощь», — прокомментировала директор по развитию цифровой экосистемы «Здравсити» Вероника Боровлева.