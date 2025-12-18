Венесуэла отреагировала на слова Трампа о блокаде танкеров NYT: Венесуэла вывела в море корабли для защиты от флота США

Танкеры с нефтепродуктами начали выходить из портов Венесуэлы под защитой военно-морского флота страны, сообщает The New York Times. В материале говорится, что это произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о введении полной блокады санкционированных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Так, сразу несколько источников информировали, что несколько судов в сопровождении эскорта ВМС отплыли от восточного побережья страны в промежуток с вечера 16 до утра 17 декабря. NYT отмечает, что происходящее повышает риск конфронтации Венесуэлы и Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

При этом Трамп в своем рождественском обращении к народу не упомянул напряженность вокруг Венесуэлы. Речь его, как стало ясно из видеозаписи, была довольно короткой. Трамп говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике в США в целом.