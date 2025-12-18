Фитнес-тренер рассказал, чем можно заменить жим штанги лежа Тренер Брабечан: жим лежа можно заменить гантелями и отжиманиями

Жим штанги лежа при противопоказаниях можно заменить на аналогичные упражнения с гантелями или отжимания, заявил NEWS.ru фитнес-тренер «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, это позволит снизить нагрузку на плечевые суставы.

Жим лежа нередко исключают из программы из-за болей в плечевых суставах, синдрома ущемления или ограничений после операций. В таких случаях жимы гантелей дают больше свободы движения и позволяют подобрать комфортную траекторию для плеча. Отжимания остаются эффективным вариантом, так как легко масштабируются по сложности и позволяют регулировать нагрузку, — поделился Брабечан.

Он добавил, что тренажеры с заданной траекторией движения эффективно нагружают грудные мышцы, снижая риск травм плечевых суставов. По его словам, при регулярных тренировках и постепенном увеличении нагрузки обеспечивается стабильный результат без необходимости использования штанги.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина подчеркнула важность страховки при работе с тяжелыми весами для предотвращения травм в спортзале. Она отметила, что жим лежа и приседания со штангой являются самыми опасными упражнениями в плане получения повреждений.