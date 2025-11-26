День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:40

В Германии вспомнили о благородном поступке Штайнмайера

Политолог Рар: президент ФРГ Штайнмайер спас свою жену

Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер известен в Германии не только своей политической карьерой, но и спасением собственной супруги, рассказал NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, он давно знаком с главой государства.

Я лично знаком с Штайнмайером. Когда Герхард Шредер был канцлером Германии, Штайнмайер руководил его администрацией. Я не замечал в нем никакой вспыльчивости. Он также прославился тем, что во время болезни жены отдал ей свою вторую почку, — рассказал Рар.

Политолог также отметил, что на протяжении многих лет Штайнмайер последовательно проводил курс на сотрудничество и сближение с Россией.

Это проявлялось как в годы правления Герхарда Шредера, так и позднее, когда он занимал пост министра иностранных дел при Ангеле Меркель. На посту президента страны, а по немецкой Конституции этот пост чисто репрезентативный, Штайнмайер себя проявляет как человек, чувствующий пульс народа, — считает Рар.

Ранее Штайнмайер заявил, что демократия Германии столкнулась с небывалой угрозой. По его словам, которые привело издание The Local, опасность представляют правоэкстремистские силы, которые поддерживают сами немцы.

ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер
Германия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Турция обозначила позицию по поставкам российского газа
«Пора кончать»: депутат призвал жестко ответить ЕС на кражу активов России
«Все признают это»: Рябков сделал заявление о терроризме в странах БРИКС
Кейт Бекинсейл рискнула ногами ради панк-образа
«Поник»: в США раскрыли, как одно заявление Трампа выбило Ермака из колеи
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.