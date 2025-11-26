Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер известен в Германии не только своей политической карьерой, но и спасением собственной супруги, рассказал NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, он давно знаком с главой государства.

Я лично знаком с Штайнмайером. Когда Герхард Шредер был канцлером Германии, Штайнмайер руководил его администрацией. Я не замечал в нем никакой вспыльчивости. Он также прославился тем, что во время болезни жены отдал ей свою вторую почку, — рассказал Рар.

Политолог также отметил, что на протяжении многих лет Штайнмайер последовательно проводил курс на сотрудничество и сближение с Россией.

Это проявлялось как в годы правления Герхарда Шредера, так и позднее, когда он занимал пост министра иностранных дел при Ангеле Меркель. На посту президента страны, а по немецкой Конституции этот пост чисто репрезентативный, Штайнмайер себя проявляет как человек, чувствующий пульс народа, — считает Рар.

Ранее Штайнмайер заявил, что демократия Германии столкнулась с небывалой угрозой. По его словам, которые привело издание The Local, опасность представляют правоэкстремистские силы, которые поддерживают сами немцы.