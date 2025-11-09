Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:48

Президент Германии указал на серьезную угрозу немецкой демократии

Штайнмайер заявил, что демократия Германии столкнулась с небывалой угрозой

Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Демократия Германии столкнулась с угрозой, какой не видели со времен объединения страны, заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю годовщины падения Берлинской стены. По его словам, которые приводит издание The Local, опасность представляют правоэкстремистские силы, которые поддерживают сами немцы.

Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам. А сейчас угроза исходит от правоэкстремистских сил, которые нападают на нашу демократию и получают одобрение у населения, — сказал Штайнмайер.

Кроме того, он призвал жителей страны начать действовать ради спасения демократии. По словам Штайнмайера, демократия ФРГ пока еще «не обречена на капитуляцию».

Ранее Штайнмайер выразил несогласие с идеей немедленного возвращения сирийских беженцев на родину. Он подчеркнул, что его позиция основана на многолетнем опыте работы на посту министра иностранных дел, в течение которого он посетил множество регионов, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов.

Германия
ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер
немцы
демократия
