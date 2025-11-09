Президент Германии указал на серьезную угрозу немецкой демократии

Демократия Германии столкнулась с угрозой, какой не видели со времен объединения страны, заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю годовщины падения Берлинской стены. По его словам, которые приводит издание The Local, опасность представляют правоэкстремистские силы, которые поддерживают сами немцы.

Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам. А сейчас угроза исходит от правоэкстремистских сил, которые нападают на нашу демократию и получают одобрение у населения, — сказал Штайнмайер.

Кроме того, он призвал жителей страны начать действовать ради спасения демократии. По словам Штайнмайера, демократия ФРГ пока еще «не обречена на капитуляцию».

Ранее Штайнмайер выразил несогласие с идеей немедленного возвращения сирийских беженцев на родину. Он подчеркнул, что его позиция основана на многолетнем опыте работы на посту министра иностранных дел, в течение которого он посетил множество регионов, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов.