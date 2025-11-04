Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны Президент ФРГ выступил против депортации сирийских беженцев из страны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей немедленного возвращения сирийских беженцев на родину, сообщает агентство DPA. Политик подчеркнул, что его позиция основана на многолетнем опыте работы на посту министра иностранных дел, в течение которого он посетил множество регионов, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов.

Тот, кто стоит перед обломками войны, выражает свой ужас и спрашивает себя вслух, можно ли в нем жить — этому страху следует оставить место. Какие политические выводы из этого следует сделать, должно решить правительство ФРГ. И я уверен, что решение будет принято, — заявил Штайнмайер.

Ранее жители Германии обвинили канцлера ФРГ Фридриха Мерца в расизме и дискриминации после заявления об ошибках прежних правительств в миграционной политике, следы которых «все еще заметны в облике немецких городов». Его высказывание вызвало общественные протесты и раскол в собственной партии ХДС.

До этого опросы показали, что уровень недовольства жителей Германии работой Мерца и его правительства достиг 72%. Это самый высокий процент с момента его вступления в должность.