Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 19:34

Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны

Президент ФРГ выступил против депортации сирийских беженцев из страны

Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей немедленного возвращения сирийских беженцев на родину, сообщает агентство DPA. Политик подчеркнул, что его позиция основана на многолетнем опыте работы на посту министра иностранных дел, в течение которого он посетил множество регионов, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов.

Тот, кто стоит перед обломками войны, выражает свой ужас и спрашивает себя вслух, можно ли в нем жить — этому страху следует оставить место. Какие политические выводы из этого следует сделать, должно решить правительство ФРГ. И я уверен, что решение будет принято, — заявил Штайнмайер.

Ранее жители Германии обвинили канцлера ФРГ Фридриха Мерца в расизме и дискриминации после заявления об ошибках прежних правительств в миграционной политике, следы которых «все еще заметны в облике немецких городов». Его высказывание вызвало общественные протесты и раскол в собственной партии ХДС.

До этого опросы показали, что уровень недовольства жителей Германии работой Мерца и его правительства достиг 72%. Это самый высокий процент с момента его вступления в должность.

беженцы
Германия
Сирия
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.