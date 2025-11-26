Политолог объяснил резкую смену риторики Штайнмайера в адрес России Политолог Рар: Штайнмайер сменил отношение к РФ из-за страха за свою репутацию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сильно озабочен своей репутацией в СМИ, поэтому резко сменил свою позицию в отношении России, сказал NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, в свое время нынешний глава ФРГ даже поругался из-за этого с Герхардом Шредером.

Штайнмайер очень боится испортить свою репутацию в немецких СМИ. Когда возникли конфликты с Россией, он сразу принял антироссийскую позицию и даже поругался с Шредером, — отметил Рар.

Политолог добавил, что Штайнмайер отказался от своих прежних убеждений, которые характеризовали его как друга России. Вместо этого он подхватил ту же риторику, которая получила большое распространение в странах ЕС.

Что Штайнмайер лично думает о сегодняшней России, никто не знает, но высказывается в отношение России он предельно жестко и враждебно. В глазах элит он хочет «загладить» свои прежние, достаточно пророссийские убеждения, — заключил Рар.

