26 ноября 2025 в 16:29

Политолог объяснил резкую смену риторики Штайнмайера в адрес России

Политолог Рар: Штайнмайер сменил отношение к РФ из-за страха за свою репутацию

Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сильно озабочен своей репутацией в СМИ, поэтому резко сменил свою позицию в отношении России, сказал NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, в свое время нынешний глава ФРГ даже поругался из-за этого с Герхардом Шредером.

Штайнмайер очень боится испортить свою репутацию в немецких СМИ. Когда возникли конфликты с Россией, он сразу принял антироссийскую позицию и даже поругался с Шредером, — отметил Рар.

Политолог добавил, что Штайнмайер отказался от своих прежних убеждений, которые характеризовали его как друга России. Вместо этого он подхватил ту же риторику, которая получила большое распространение в странах ЕС.

Что Штайнмайер лично думает о сегодняшней России, никто не знает, но высказывается в отношение России он предельно жестко и враждебно. В глазах элит он хочет «загладить» свои прежние, достаточно пророссийские убеждения, — заключил Рар.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что текущая оперативная обстановка в зоне проведения СВО развивается не в интересах украинской стороны. Он отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского сложилась крайне непростая ситуация.

ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер
Россия
русофобия
Елена Васильченко
Е. Васильченко
