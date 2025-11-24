Сычев эмоционально отреагировал на смерть Симоняна

Экс-футболист московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Сычев выразил соболезнования по поводу смерти олимпийского чемпиона и вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна. В своем Telegram-канале Сычев написал, что сама фраза об уходе Симоняна «звучит нереалистично».

Буквально недавно он еще был бодр и весел. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним и прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошел такой путь в жизни и в футболе, — указал спортсмен.

Сычев назвал умершего целой «эпохой футбола» и отметил, что коллегам будет его не хватать. Он также выразил соболезнования всем, для кого «футбол не пустой звук».

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занял особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.