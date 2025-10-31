Закрытие памятника поэту Александру Пушкину в Одессе фанерой демонстрирует трусость нынешней украинской власти, которая опасается даже «камня, в котором живет дух великой культуры», заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его словам, памятник накрыли деревянным ящиком, чтобы люди не могли его видеть. Это сделали также для того, чтобы сам поэт не оказался свидетелем перемен в Одессе. Уехавший с Украины из-за политического преследования Дмитрук считает, что такое решение подрывает уважение к истории и культуре.

Это — не просто доски. Это символ нынешней власти, которая боится даже камня, в котором живет дух великой культуры. Они боятся Пушкина, боятся памяти, боятся правды. Потому что все это сильнее их самих и неизбежно победит! — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев осудил предложение о демонтаже памятника Пушкину в Одессе как проявление вандализма и попытку лишить город исторического наследия. Он подчеркнул политическую подоплеку этого решения и его оскорбление для жителей Одессы, считая Пушкина неотъемлемой частью культурного кода русскоговорящих народов и символом объединения.