01 ноября 2025 в 05:18

Российские БПЛА уничтожили под Харьковом группу офицеров ВСУ

ТАСС: дроны пресекли попытку вывести офицеров ВСУ из окружения под Харьковом

Дроны ВС РФ Дроны ВС РФ Фото: МО РФ

На Харьковском направлении российскими беспилотниками была успешно сорвана операция Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Группу военнослужащих ВСУ, пытавшуюся вывести из окружения командиров, полностью ликвидировали. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По данным собеседника агентства, российская разведка заранее засекла передвижение противника. Для скрытного маневрирования военнослужащие ВСУ использовали квадроциклы. Информация о них была оперативно передана в российское подразделения беспилотной авиации.

На Харьковском направлении российские дроноводы уничтожили украинских военнослужащих, которые должны были вывести из окружения группу офицеров ВСУ, — сообщили в силовых структурах.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию не комментировало.

