Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы ВСУ начали сосредотачивать расчеты БПЛА и артиллерию в Харьковской области

ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и САУ.

В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной. За сутки противник уже потерял несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ, — рассказал источник агентства.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский отмечал, что взятие Купянска и Волчанска подразделениями ВС России в Харьковской области станет тяжелейшим ударом для ВСУ. По его словам, это откроет для армии РФ возможность продвижения на юго-восток с последующим охватом Славянско-Краматорской агломерации с севера.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками ВС России продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.