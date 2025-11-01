Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 05:28

Финансист объяснил, зачем и сколько наличных денег нужно носить с собой

Финансист Мехтиев порекомендовал носить с собой несколько тысяч рублей наличными

Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

В эпоху повсеместного распространения безналичных расчетов россиянам все равно нужно сохранять привычку иметь при себе определенную сумму наличных денег, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в интервью агентству ПРАЙМ. По его мнению, наличные средства остаются важным элементом финансовой безопасности в различных жизненных ситуациях.

Специалист выделил несколько ключевых обстоятельств, когда наличие бумажных денег может оказаться незаменимым. Например, нередко происходят технические сбои в работе платежных терминалов. Или же некоторые места не принимают банковские карты. Кроме того, наличные деньги могут стать страховкой на случай чрезвычайных происшествий. Наконец, «настоящие» рубли позволят обеспечить анонимность платежей.

И конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно, — указал эксперт.

Для повседневного использования финансист советует иметь при себе от одной до нескольких тысяч рублей — этого достаточно для оплаты такси, обеда в кафе или небольших покупок. Что касается хранения денег дома, то здесь следует ограничиться суммой, покрывающей ежедневные расходы в течение 7–10 дней. Такой подход, по мнению эксперта, обеспечивает разумный баланс между удобством и финансовой безопасностью, позволяя быть готовым к различным непредвиденным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что Банк России проводит работу по внедрению цифрового рубля. Он учитывается на специальных счетах в инфраструктуре мегарегулятора, что делает его цифровым аналогом наличных денег, обладающим таким же уровнем надежности.

