Президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывал коррупционные схемы в энергосфере Украины, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, его ждет бесславный конец,

Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую участвовал во всех этих процессах, руководил всеми коррупционными схемами и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ или теми, кто курирует НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно, — сказал Пушилин.

Тем временем газета Telegraph написала, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно, и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

Тем временем лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся коррупционный скандал на Украине. Он уверен, что наверняка уже сейчас есть некто, кто подумывает, каким образом заставить политика ответить за свои действия.