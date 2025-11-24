Кабмин оценит риски отмены скидок на маркетплейсах

Депутат Ярослав Нилов направил официальные обращения в кабмин с просьбой оценить потенциальные последствия отмены скидок на маркетплейсах, передают «Известия». Парламентарий выразил обеспокоенность возможным ростом потребительских цен в случае реализации данного сценария.

Мы видим, что всё большее количество граждан покупает сегодня товары именно на маркетплейсах. <…> Поэтому подготовлены запросы в министерства, чтобы они, во-первых, высказали свою позицию, а во-вторых, дали оценку возможному росту цен, который может произойти после отмены скидок, — сказано в сообщении.

Депутат Яна Лантратова также подтвердила поступление в Госдуму многочисленных обращений граждан с просьбами сохранить систему скидок. По ее мнению, отмена дисконтных программ затронет наиболее социально уязвимые категории населения, для которых маркетплейсы стали основным каналом приобретения товаров первой необходимости.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ назвали предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли. В пресс-службе привели аналогию с банковской сферой, указав, что по аналогичной логике организациям пришлось бы давать сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.