Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:22

Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей

Петербурженка отдала мошенникам 14 млн рублей для замены домофона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телефонные мошенники убедили 61-летнюю петербурженку отдать им 14 млн 433 тыс. рублей под предлогом замены домофона, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу. Она передавала аферистам деньги в период с 18 августа по 26 ноября.

Неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые, под предлогом замены домофона, убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру. Обманутая женщина передала незнакомцу 14 433 000 рублей, — сказано в сообщении.

Женщина обратилась в полицию 13 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Мошенников разыскивают.

Ранее в Одинцово полицейские задержали иностранца, причастного к краже коллекции дорогих часов у 17-летней девушки. Мужчина рассказал, что получил часы от другого курьера, продал их в ломбарде и перевел 8,5 млн рублей на счет куратора, за что получил вознаграждение в 100 тыс. рублей.

В Москве до этого местная жительница, воспитывающей 12-летнюю дочку с инвалидностью, лишилась единственного жилья после покупки квартиры в Жулебино за 12 млн рублей. Пенсионеры, у которых женщина приобрела недвижимость, заявили о мошенничестве и пытаются вернуть квартиру по «схеме певицы Ларисы Долиной».

мошенники
Cанкт-Петербург
уголовные дела
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.