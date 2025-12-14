Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей

Телефонные мошенники убедили 61-летнюю петербурженку отдать им 14 млн 433 тыс. рублей под предлогом замены домофона, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу. Она передавала аферистам деньги в период с 18 августа по 26 ноября.

Неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые, под предлогом замены домофона, убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру. Обманутая женщина передала незнакомцу 14 433 000 рублей, — сказано в сообщении.

Женщина обратилась в полицию 13 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Мошенников разыскивают.

Ранее в Одинцово полицейские задержали иностранца, причастного к краже коллекции дорогих часов у 17-летней девушки. Мужчина рассказал, что получил часы от другого курьера, продал их в ломбарде и перевел 8,5 млн рублей на счет куратора, за что получил вознаграждение в 100 тыс. рублей.

В Москве до этого местная жительница, воспитывающей 12-летнюю дочку с инвалидностью, лишилась единственного жилья после покупки квартиры в Жулебино за 12 млн рублей. Пенсионеры, у которых женщина приобрела недвижимость, заявили о мошенничестве и пытаются вернуть квартиру по «схеме певицы Ларисы Долиной».