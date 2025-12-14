В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту В Хабаровске пассажир выстрелил таксисту в голову из травматического пистолета

В Хабаровске недовольный пассажир во время ссоры с таксистом выстрелил ему в голову из травматического пистолета, пишет Telegram-канал Amur Mash. По его информации, пуля прошла по касательной, но задела мягкие ткани и разбила лобовое стекло.

В публикации говорится, что все произошло возле бара на улице Ленина, когда таксист попросил заказчика подождать, пока отъедет стоящая рядом машина. Однако мужчина в ответ устроил скандал, пишет издание, после чего водитель отказался везти его. На опубликованных кадрах видно, как после ссоры клиент достает пистолет и стреляет в сторону стоящего у машины таксиста.