Покровск, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 декабря? Что происходит у Волчанска, Варваровки, Гришино, Доброполья, Егоровки, Закотного, Заречного, Купянска, Константиновки, Лимана, Мирнограда, Новоплатоновки, Озерного, Полтавки, Покровска, Софиевки, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются к центру Гуляйполя, идут тяжелые бои. На Покровском направлении войска РФ отразили контратаку противника на северной окраине Покровска со стороны Шевченко. ВС РФ улучшили свои позиции в районе Ровного под Мирноградом. На Добропольском направлении идут бои в районе Владимировки и Софиевки. На Константиновском направлении продолжаются бои на юге и юго-востоке Константиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в Озерном, ведут бои у Закотного, наступают в западном направлении от Северска. Харьковский фронт. На Купянском направлении войска РФ отражают контратаки противника с запада, идут бои за Купянск-Узловой. На Волчанском направлении есть продвижение в Вильче и Прилипке», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

В Константиновке ВС России продолжают вести бои в городской застройке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В целом наши войска на направлении должны закончить зачистку Димитрова (Мирнограда), выровнять линию фронта и перегруппироваться. Число войск на этом участке фронта колоссальное, и высвобождение частей после окончания эпопеи с Покровском обещает новые успехи армии России. Удары по тылам противника на неделе дали кумулятивный эффект. Началось действительно чувствительное отключение подачи электроэнергии, которое Киев старается компенсировать за счет наращивания числа электрогенераторов. Тотальный блэкаут Украины лежит в плоскости ударов по выходным линиям трех оставшихся у нее АЭС», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются вперед при поддержке ВКС и ТОСов, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Северское направление. Проводим атакующие действия для блокирования и уничтожения мощного укрепрайона ВСУ с трех направлений. Ожесточенные бои у Закотного, на южном участке у Кирово. Зашли в Ильичевку (Озерное). Северск полностью зачищен. Купянское направление. Противник в Купянске находится в окружении. Слаженная работа ВС РФ приносит свои результаты, получается выбить противника с его позиций», — сообщили военкоры.

