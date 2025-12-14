Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 14 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 14 декабря: обстановка на фронте сегодня

«На Запорожском направлении интенсивные бои в Приморском и Степногорске. Восточнее ВС РФ приблизились к Лукьяновскому. На юге от Орехова идет сражение за северную часть Новоданиловки. БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк: разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Электроснабжение ЗАЭС было полностью прервано ночью — в 12-й раз с начала СВО. Сейчас внешнее электроснабжение восстановлено. Идут тяжелые бои за Гуляйполе: наши за последние дни продвинулись на площади 12 кв. км. ВС РФ наступают в направлении центра Гуляйполя, продавливая оборону ВСУ за Гайчуром с юго-востока, а также с северо-запада. Кроме этого, наши развивают охват города со стороны Марфополя, а севернее ведут бои за Варваровку», — написал военный блогер Олег Царев.

«Военкоры Русской Весны» отметили, что армия России мощно прорывает оборону ВСУ в ключевом городе на Запорожском фронте — Гуляйполе.

«В Гуляйполе в Запорожской области продолжаются активные боевые действия, российские войска прорываются с севера в глубину застройки и мощно давят с востока. Фиксируется значительное продвижение армии России с востока, в том числе уже за рекой Гайчур. ВС РФ давят в направлении центра с востока и северо-востока. Боестолкновения зафиксированы в районе перекрестка улиц Цветочная и Мира, где заняты позиции в жилой застройке, на северо-восточной окраине русские заняли участок площадью 1,15 кв. км., с большим опозданием признают и украинские военные аналитики, существенно занижая продвижение наших войск», — добавили авторы канала.

Военкор Александр Коц прокомментировал «вопли» одного из командиров ВСУ о том, что армия Украины сдала Гуляйполе.

«Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валя Манько обрушился с критикой на „политиканов-диверсантов“. И в сердцах озвучил зраду зрадную. Оказывается, вопреки словам Сырского, Покровск пал. А с ним до кучи пало и Гуляйполе. Вот это новости на фоне потужных перемог под Купянском. Между тем, о взятии Гуляйполя пока говорить рано. Идет тяжелая боевая работа. А артиллерия наносит удары по пунктам управления БпЛА противника в городе. Фиксируются моменты посадки квадрокоптеров и гексакоптеров типа „Баба Яга“ и „Вампир“. После чего координаты передаются расчетам самоходных артиллерийских установок „Мста-С“ группировки „Восток“. Если беспилотные расчеты еще присутствуют в Гуляйполе, значит о его падении Манько заявить поторопился. Авансом сдал город, который, безусловно, обречен в скором времени вернуться в родную гавань», — добавил военкор.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Братское, Андреевка, Коломийцы Днепропетровской области, Гуляйполе и Терноватое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и склад материальных средств. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка Запорожской области», — добавили в МО РФ.

