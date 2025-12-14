Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:58

Ушаков заранее оценил мирный план Брюсселя и Киева по завершению СВО

Ушаков усомнился в конструктивности будущего плана ЕС по завершению СВО

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Россия пока не видела предложения Брюсселя и Киева по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, поправки в документ, вероятно, не будут конструктивными.

Я думаю, что вклад украинцев и европейцев вряд ли будет конструктивным, в этом проблема, — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ уточнил, что Москва понятно и подробно изложила свою позицию Вашингтону. По его мнению, по пунктам плана Евросоюза и Украины будет много возражений из-за «совершенно неприемлемых положений», включая территориальный вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в настоящее время сложились серьезные предпосылки для завершения боевых действий. По его словам, появилась возможность для поиска политического решения кризиса. Украинский лидер сообщил о запланированной серии важных дипломатических встреч. Он собирается провести переговоры как с представителями американской администрации, так и с руководителями европейских государств.

