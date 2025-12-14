Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:36

Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах

IBSF ввела запрет на любые флаги для российских спортсменов на своих турнирах

Анастасия Макарова, Россия, чемпионат мира IBSF по бобслею и скелетону Анастасия Макарова, Россия, чемпионат мира IBSF по бобслею и скелетону Фото: Steffen Proessdorf/Global Look Press
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила российским спортсменам выступать на своих турнирах под каким-либо флагом, в том числе под нейтральным бирюзовым флагом AIN, под которым они соревновались на Олимпиаде-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на внутренние документы федерации. В них также запрещается использование любых российских символов на местах проведения соревнований.

Никакие флаги не могут использоваться для обозначения индивидуальных нейтральных спортсменов или представителей персонала спортсменов (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на месте проведения, во время телевизионных и интернет-трансляций), — говорится в решении федерации.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Международный олимпийский комитет рекомендовал российским атлетам выступать на турнирах под национальной символикой — с флагом и гимном. Данная рекомендация касается как индивидуальных дисциплин, так и командных соревнований.

Кроме того, сборная Россия по боксу с триумфом завершила выступление на мировом первенстве в Дубае. Спортсмены стали безоговорочными лидерами медального зачета и установили уникальный командный рекорд.

