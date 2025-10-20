«Большая работа»: в ГД похвалили бобслеистов за победу в международном суде

Решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о незаконном отстранении россиян не означает, что уже завтра спортсменов вернут на соревнования, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он призвал относиться к этой новости с осторожным оптимизмом.

Я с осторожным оптимизмом отношусь к этой новости. Есть решение CAS (Спортивный арбитражный суд. — NEWS.ru), но это не означает, что завтра спортсмены будут допущены до соревнований. Я хочу поздравить руководителей федерации бобслея и скелетона, министерство спорта, Олимпийский комитет России. Адвокаты проделали большую работу. Сейчас решение было принято в пользу россиян, это, конечно, в сегодняшние времена очень положительная новость, — сказал Свищев.

Депутат отметил, что российские спортсмены будут подавать заявку на участие в Зимних Олимпийских играх-2026. Свищев выразил надежду, что они будут приняты.

Следующий этап будет допуск наших спортсменов, значит, надо подать заявки. Надеемся, что они будут приняты и, соответственно, наши спортсмены попытаются успеть отобраться на Зимние Олимпийские игры. Это стало бы победой для наших спортсменов, — добавил Свищев.

Депутат отметил важность решения по российским бобслеистам, поскольку это командный вид спорта. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), россиян в этих дисциплинах не допускают до соревнований.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что IBSF посчитал незаконным отстранение российских бобслеистов и скелетонистов от международных соревнований. Решение по данному вопросу было окончательно утверждено 19 октября.

CAS 16 октября впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.