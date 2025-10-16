Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:32

CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщает юридическая компания Sila Lawyers. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.

В прецедентном решении Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер, — сказано в сообщении.

В CAS отметили, что ETTU не рассмотрел менее строгие меры, такие как выступление под нейтральным флагом. Кроме того, в заявлении сказано, что выводы суда применимы только в отношении настольного тенниса, не затрагивая другие виды спорта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что недопуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 является большим разочарованием. По его словам, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф «бежит впереди паровоза», решая такие вещи.

