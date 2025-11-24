IT-эксперт объяснил, в каком случае ноутбук предпочтительнее ПК

Ноутбук будет удобен в случае проживания в съемной квартире или при частых командировках, заявил NEWS.ru IT-эксперт Иван Калмыков. По его словам, для выполнения требовательных задач предпочтительнее использовать персональный компьютер.

Ноутбук стоит приобрести, если вы часто в разъездах, живете в съемной квартире или не играете в тяжелые игры. Лэптоп за 150–200 тыс. рублей заменит ПК для офиса, сериалов и нетребовательных игр. Если больший упор хотите сделать на 3D-моделирование и монтаж тяжелых проектов, можно рассмотреть MacBook Pro 16 на процессоре M4 Pro с минимум 24 Гб оперативной памяти. Но для совместного монтажа 4K-видео и AAA-игр на ультра — только десктоп, — посоветовал Калмыков.

Ранее киберэксперт Юрий Силаев заявил, что заклеивание камеры ноутбука является эффективным способом защиты от слежки и утечки конфиденциальной информации. Он считает это простым и разумным методом предосторожности.

IT-эксперт Даниил Лопатников ранее посоветовал перед продажей компьютера переустановить операционную систему и отформатировать жесткий диск. По его словам, это предотвратит восстановление удаленных данных и паролей новым владельцем.