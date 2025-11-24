Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 06:20

IT-эксперт объяснил, в каком случае ноутбук предпочтительнее ПК

IT-эксперт Калмыков: ноутбук нужен для съемной квартиры и командировок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ноутбук будет удобен в случае проживания в съемной квартире или при частых командировках, заявил NEWS.ru IT-эксперт Иван Калмыков. По его словам, для выполнения требовательных задач предпочтительнее использовать персональный компьютер.

Ноутбук стоит приобрести, если вы часто в разъездах, живете в съемной квартире или не играете в тяжелые игры. Лэптоп за 150–200 тыс. рублей заменит ПК для офиса, сериалов и нетребовательных игр. Если больший упор хотите сделать на 3D-моделирование и монтаж тяжелых проектов, можно рассмотреть MacBook Pro 16 на процессоре M4 Pro с минимум 24 Гб оперативной памяти. Но для совместного монтажа 4K-видео и AAA-игр на ультра — только десктоп, — посоветовал Калмыков.

Ранее киберэксперт Юрий Силаев заявил, что заклеивание камеры ноутбука является эффективным способом защиты от слежки и утечки конфиденциальной информации. Он считает это простым и разумным методом предосторожности.

IT-эксперт Даниил Лопатников ранее посоветовал перед продажей компьютера переустановить операционную систему и отформатировать жесткий диск. По его словам, это предотвратит восстановление удаленных данных и паролей новым владельцем.

компьютеры
гаджеты
советы
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любительница турецких сериалов с сыном пропали в Стамбуле
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 ноября: инфографика
В Москве задерживается ряд поездов
Командование ВСУ приняло экстренные меры для удержания Волчанска
Глава МИД Швейцарии решил посетить Москву
Вильфанд раскрыл, какой будет предстоящая зима в Москве
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 93 украинских БПЛА
Россиянам рассказали, грозит ли штраф за выбрасывание лекарств в мусорку
В Британии забили тревогу из-за того, что предстоит пережить украинцам
Названы самые пожароопасные приборы на даче зимой
Тепловой взрыв: рекордные снегопады, ледяные дожди: прогноз погоды на декабрь
Классический салат оливье: зачем нужно что-то другое? Рецепт из СССР!
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с красной икрой
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили за неделю над Россией
К чему снится птичий помет: тайный смысл и советы для мужчин и женщин
Юрист объяснил, когда придверный коврик может стать причиной штрафа
«Бесславный конец»: Пушилин о роли Зеленского в коррупционном скандале
Составлен список самого востребованного спортинвентаря зимой
«С рук не сойдет»: в Британии обрисовали будущее Зеленского
Кабмин оценит риски отмены скидок на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.