30 октября 2025 в 17:56

Экономист объяснила, что такое цифровой рубль

Экономист Дюдикова: цифровой рубль станет еще одной формой национальной валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас Банк России проводит работу по внедрению цифрового рубля, рассказала «ФедералПресс» доктор экономических наук, доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финфакультета Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Дюдикова. Она объяснила, что это еще одна форма национальной валюты.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, эмитируемая Банком России как прямым и безусловным обязательством. Он учитывается на специальных счетах в инфраструктуре мегарегулятора, что делает его цифровым аналогом наличных денег, обладающим таким же уровнем надежности, — рассказала Дюдикова.

Экономист отметила, что курс цифрового рубля будет равен обычному. По ее мнению, он станет надежным инструментом для расчетов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что цифровой рубль ожидает высокая востребованность в сфере бюджетных расчетов на региональном уровне. По ее словам, успешный пилотный проект был реализован совместно с рядом первопроходцев, включая Татарстан, Чувашию и Ростовскую область.

рубли
экономисты
валюты
Банк России
